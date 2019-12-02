Ушли в поход и пропали: в Самарской области спасатели искали в штольнях группу молодых людей
В минувшие выходные экстренным службам Самарской области пришлось выезжать в Сокские штольни. Там потерялась группа из 6 молодых людей. Тревогу забили родители одного из парней.
- В воскресенье, 1 декабря, в 15:30 оперативному дежурному поступило сообщение, что 18-летний молодой человек 30 ноября в компании друзей отправился в Сокские штольни и к обозначенному времени не вернулся из похода, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
На поиски молодых людей были направлены спасатели, горноспасатели, ВСКС, пожарные и полицейские. К счастью, до долгих поисков в штольнях дело не дошло. Очевидцы рассказали, что видели молодых людей, идущих в сторону выхода. Навстречу туристам отправились спасатели. Они нашли молодых людей и проводили их к выходу.
Как выяснилось, у компании из шестерых человек в возрасте от 16 до 30 лет не было средств защиты, касок и групповых фонарей, что довольно опасно. Медпомощь молодым туристам не понадобилась. Полицейские провели с ними разъяснительную беседу и отправили по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU