Житель Самары попал под суд за попытку помочь мужчине с покупкой водительских прав

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-02T12:49:55+03:00

Самарец хотел выступить посредником при передаче взятки, но задумка не удалась

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Житель Самары ответит перед судом за попытку стать посредником в передаче взятки сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина всего лишь хотел помочь человеку незаконно получить права и в итоге попал под уголовную статью.

- По версии следствия, 26 сентября 2019 года обвиняемый получил от гражданина 30 тысяч рублей для дальнейшей передачи правоохранителям. Деньги предназначались для получения водительского удостоверения без прохождения обучения, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU