Самарцам помогут выбрать новый автомобиль

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-02T13:03:33+03:00

Записаться на автотур с «Комсомолкой» можно по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru. Фото: Архив "КП"

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Жителей Самары приглашают в автобусный тур по ведущим дилерским центрам города. Он пройдет 7 декабря. Все, кто хотел купить машину, но еще не решился или не выбрал, смогут за один день познакомиться с модельным рядом разных автопроизводителей. В автосалонах всех желающих встретят менеджеры, которые покажут машины, ответят на все интересующие вопросы и расскажут о спецпредложениях и скидках.

Автотур с «КП-Самара» - это отличная возможность выбрать новый автомобиль и изучить самые привлекательные предложения, потратив минимум времени.

Записаться на автотур с «Комсомолкой» можно по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU