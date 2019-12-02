2019-12-02T13:16:02+03:00
Общество

В Самарской области повысится плата за проезд в пригородных и междугородних автобусах

Изменится тариф как за перевозку пассажиров, так и за провоз багажа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый тариф за проезд в межмуниципальном транспорте начнет действовать с 1 января 2020 годаНовый тариф за проезд в межмуниципальном транспорте начнет действовать с 1 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном и междугороднем транспорте. Новый размер платы за проезд спланировали на ближайшие три года. С каждым разом он будет только увеличиваться.

Так, в 2020 году предельный максимальный уровень тарифа на перевозку одного пассажира за каждый километр пути в пригородных автобусах составит 2,16 рублей, а за багаж — 0,32 рубля. В 2021 году размер платы за проезд пассажира составит уже 2,24 рублей, а за перевозку багажа — 0,34 рубля. В 2022 году цены вырастут до 2,33 рублей и 0,35 рублей соответственно.

Перевозки в междугородних автобусах будут дороже. В 2020 году максимальный уровень тарифа на перевозку одного пассажира за каждый километр пути составит 2,32 рубля, а на провоз багажа — 0,35 рублей, в 2021 году — 2,41 рубля и 0,36 рублей, а в 2022 году — 2,51 рубля и 0,38 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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