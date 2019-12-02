Глава службы мировых судей Самарской области покинул свой пост

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-02T13:41:05+03:00

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Главный мировой судья Самарской области Константин Хропов покинул свой пост, который он занимал с лета 2011 года. Губернатор региона подписал соответствующее распоряжение в минувшую среду, 27 ноября.

Насколько известно, Константин Хропов решил уйти с должности руководителя службы мировых судей Самарской области по собственному желанию.

Константин Хропов родился в Ульяновске. Закончил два самарских вуза - госуниверситет и экономический университет. В начале 2000-х годов он работал в центре законотворчества аппарата Самарской губдумы, потом - в отделе по работе с мировыми судьями управления судебного департамента. С 2006 по 2011 год Константин Хропов трудился на посту начальника отдела материально-технического обеспечения и договорной работы службы мировых судей региона. Где он теперь продолжит трудиться, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU