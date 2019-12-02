Погода на декабрь 2019 в Самарской области: будет тепло и не очень снежно
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в декабре 2019 года. Как сообщили в Гидрометцентре России, температура воздуха в первый месяц зимы будет выше нормы, а вот осадков, возможно, будет не хватать.
- Средняя за декабрь температура воздуха ожидается -7...-8,5°С, что на 0,5-1,1°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается ниже нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.
Что касается первой недели декабря, то поначалу регион ожидает небольшое похолодание. Температура воздуха опустится до -6°С, а к выходным столбики термометров могут подняться 0...1°С. В среду, 4 декабря, ожидается снег, а в пятницу, 6 декабря, снег с дождем.
ИСТОЧНИК KP.RU