В Самаре объединят детские сады № 108 и 121

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-02T14:44:08+03:00

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В Самаре решили объединить еще два дошкольных учреждения. Речь идет о детском саду № 108 на улице Коммунистической и о детском саду № 121 на улице Владимирской.

- В целях оптимизации системы образования Самары постановляю реорганизовать детские сады № 108 и 121 путем присоединения детского сада № 121 к детскому саду № 108. Полное наименование вновь образованного учреждения - МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 108», - говорится в постановлении и.о. главы города Владимира Василенко.

Все права и обязанности детского сада № 121 перейдут детскому саду № 108. Официально местом расположения дошкольного учреждения станет улица Коммунистическая, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU