Под Самарой убийца на берегу реки зарубил пенсионера, спрятал его труп в "Оку" и утопил автомобиль

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-02T15:03:27+03:00

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Следователи Самарской области разбираются в обстоятельствах жестокого убийства. Жертвой стал 60-летний Владимир Солкин. Труп жителя региональной столицы, судимого за разбой, обнаружили ночью 17 ноября в Волжском районе.

- Из реки Чапаевка достали автомобиль "Ока", который принадлежал Солкину. Хозяин авто находился в багажнике - с рубленными ранами головы, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Оперативники выяснили, что вечером 14 ноября пенсионер находился в доме на улице Советской в Подъем-Михайловке - в гостях у 31-летнего Михаила М., дважды судимого, в том числе и за убийство. Во время посиделок с алкоголем мужчины поссорились и владелец жилища избил собутыльника. Потом он решил от него избавиться - затолкал в багажник "Оки", вывез на берег реки Чапаевка и зарубил топором. Затем Михаил утопил автомобиль.

Подозреваемого задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU