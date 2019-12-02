Под Самарой убийца на берегу реки зарубил пенсионера, спрятал его труп в "Оку" и утопил автомобиль
Следователи Самарской области разбираются в обстоятельствах жестокого убийства. Жертвой стал 60-летний Владимир Солкин. Труп жителя региональной столицы, судимого за разбой, обнаружили ночью 17 ноября в Волжском районе.
- Из реки Чапаевка достали автомобиль "Ока", который принадлежал Солкину. Хозяин авто находился в багажнике - с рубленными ранами головы, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Оперативники выяснили, что вечером 14 ноября пенсионер находился в доме на улице Советской в Подъем-Михайловке - в гостях у 31-летнего Михаила М., дважды судимого, в том числе и за убийство. Во время посиделок с алкоголем мужчины поссорились и владелец жилища избил собутыльника. Потом он решил от него избавиться - затолкал в багажник "Оки", вывез на берег реки Чапаевка и зарубил топором. Затем Михаил утопил автомобиль.
Подозреваемого задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU