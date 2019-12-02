Стало известно, сколько зрителей ходят в театры Самарской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-02T15:30:41+03:00

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Аналитики выяснили, в каких регионах России чаще всего ходят в театр. Больше всего любителей спектаклей и различных постановок оказалось в Москве (786) и Санкт-Петербурге (645), реже всего в театры ходят жители Карачаево-Черкессии (83), Краснодарского (96) и Ставропольского краев (97), пишет News.ru. А вот Самарская область расположилась примерно в середине рейтинга, но все равно, можно сказать, что здесь живет довольно много любителей искусства.

Так, согласно данным министерства культуры РФ, среднее число зрителей из расчета на 1 тысячу человек в Самарской области составляет 276,8. Что касается цен на билеты в театры, то в регионе они довольно низкие. К примеру, в Тольятти можно сходить на спектакль в среднем за 350 рублей, а в Сызрани — за 315,82 рублей. В среднем же по стране стоимость билетов сейчас составляет более 700 рублей.

Как отмечают специалисты, цены на билеты в последнее время повышаются, но это совершенно не мешает любителям театра. Число зрителей на спектаклях стабильно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU