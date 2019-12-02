Самарские таможенники не пустили в РФ утиные грудки из Китая

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-02T15:46:15+03:00

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Самарские таможенники вновь не дали проникнуть на территорию РФ коммерсантам с подозрительными товарами. На этот раз в нашу страну пытались ввезти 12 тонн китайских полуфабрикатов.

- Мобильные группы Самарской таможни остановили грузовик возле многостороннего автомобильного пункта пропуска Маштаково. Он следовал из Республики Казахстан. В ходе осмотра товара было выявлено 12 тонн полуфабрикатов, в том числе утиное филе производства КНР, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что товар везли по поддельным документам. В частности, кто-то подделал ветеринарное свидетельство. В итоге весь товар был изъят. Он будет уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU