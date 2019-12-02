Пожар на Московском шоссе в Самаре: загорелся ресторан "Три оленя"

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-02T16:23:58+03:00

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Днем в понедельник, 2 декабря, в Октябрьском районе Самары произошел серьезный пожар. Примерно в 16:30 загорелось здание на Московском шоссе, 2В, где находится рестораны "Три оленя" и "Чайхона".

- На Московском шоссе напротив ТЦ "Айсберг" пожар. Сначала дым пошел, а потом загорелось. Огонь из-под крыши "Трех оленей" идет, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, горение произошло в вентиляции. Пожару был присвоен ранг вызова 1-БИС. Из здания были эвакуированы 25 человек. На месте работают 27 пожарных и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU