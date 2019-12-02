В Самаре этой зимой будут работать 124 катка

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-02T16:34:24+03:00

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В Самаре продолжается подготовка к Новому году. Город уже украсили яркими гирляндами, теперь рабочие начинают заливать ледовые площадки. В этом году в районах города обустроят 124 катка, два — на площади имени В.В. Куйбышева.

- С 13 декабря начнется заливка двух катков на площади Куйбышева. Они будут с подсветкой. Рядом с площадками расположатся зоны переодевания и камеры хранения, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Открытие катков на площади Куйбышева запланировано на 22 декабря. Как отмечают в администрации, скоро там заработает и деревянная горка. Кататься на ней можно будет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU