В Самаре на проспекте Кирова возле остановки сбили человека
Вечером в понедельник, 2 декабря, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП. Около остановки "13 микрорайон" примерно в 17 часов под колеса автомобиля Ford угодил пешеход.
- Иномарка двигалась в сторону улицы Стара-Загора. Водитель сбил человека на пешеходном переходе. Насколько серьезные травмы получил пострадавший, не знаю. Его вроде на машине скорой помощи увезли в больницу, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" очевидцы.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На месте работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей происшествия. Из-за аварии на проспекте Кирова образовалась серьезная пробка. Движение стояло в обе стороны от улицы Молодежной до улицы Стара-Загора.
ИСТОЧНИК KP.RU