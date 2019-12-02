В Самаре на проспекте Кирова возле остановки сбили человека

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-02T18:21:01+03:00

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Вечером в понедельник, 2 декабря, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП. Около остановки "13 микрорайон" примерно в 17 часов под колеса автомобиля Ford угодил пешеход.

- Иномарка двигалась в сторону улицы Стара-Загора. Водитель сбил человека на пешеходном переходе. Насколько серьезные травмы получил пострадавший, не знаю. Его вроде на машине скорой помощи увезли в больницу, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" очевидцы.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На месте работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей происшествия. Из-за аварии на проспекте Кирова образовалась серьезная пробка. Движение стояло в обе стороны от улицы Молодежной до улицы Стара-Загора.

ИСТОЧНИК KP.RU