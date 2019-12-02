В Самаре владельца "резиновой" квартиры осудили за прописку более 700 иностранцев

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-02T18:50:13+03:00

Самарцу придется провести в колонии 2 года за фиктивную прописку мигрантов Фото: Архив "КП"

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В Самаре суд вынес приговор владельцу "резиновой" квартиры. Мужчина меньше чем за год умудрился прописать в своем жилище более 700 иностранцев.

- Судом установлено, что ранее неоднократно судимый житель Самары с мая 2018 года по февраль 2019 года фиктивно поставил на миграционный учет по месту своего проживания более 700 иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU