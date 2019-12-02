Каток на площади Куйбышева обойдется бюджету в 647 тыс. рублей
В Самаре каток на площади Куйбышева обустроят за 647 тыс. рублей. Победителем аукциона стал "Спецремстройзеленхоз". В описании к заказу подробно рассказано, как будут делать каток. На асфальт уложат нетканную обивку из геотекстиля, затем ее зальют 12 кубометрами воды. Уже потом механизированным способом зальют каток.
Также в эту сумму входит и содержание катка. В декабре его пять раз должны подмести механизированным способом, после снегопадов его трижды требуется расширять, а также сгребать со льда снег. Пять раз каток должны залить.
В январе все то же самое придется делать чаще: заливать каток нужно 18 раз, уборок после снегопадов предполагается 10 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU