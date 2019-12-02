Каток на площади Куйбышева обойдется бюджету в 647 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-02T18:52:32+03:00

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В Самаре каток на площади Куйбышева обустроят за 647 тыс. рублей. Победителем аукциона стал "Спецремстройзеленхоз". В описании к заказу подробно рассказано, как будут делать каток. На асфальт уложат нетканную обивку из геотекстиля, затем ее зальют 12 кубометрами воды. Уже потом механизированным способом зальют каток.

Также в эту сумму входит и содержание катка. В декабре его пять раз должны подмести механизированным способом, после снегопадов его трижды требуется расширять, а также сгребать со льда снег. Пять раз каток должны залить.

В январе все то же самое придется делать чаще: заливать каток нужно 18 раз, уборок после снегопадов предполагается 10 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU