Четвертая победа подряд: Рафаэль Аюкаев стал чемпионом Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 21:47 2019-12-02T21:47:08+03:00

Спортсмен из Самарской области оказался сильнее всех в весовой категории более 80 кг

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В Дублине (Ирландия) прошел чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях. В соревнованиях принял участие спортсмен из Самарской области Рафаэль Аюкаев. Он успешно показал себя и завоевал золотую награду.

- Рафаэль Аюкаев выиграл турнир в весовой категории свыше 80 кг. Это уже четвертое подряд соревнования, на котором он побеждает. До этого спортсмен выиграл G4 EXTRA European Taekwondo Championships в Италии, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

По словам тренера Анара Аскерова, сейчас Рафаэль Аюкаев находится на пике своей спортивной формы. Он прекрасно подготовлен — как физически, так и морально. Не исключено, что спортсмен отправится на Игры-2020 в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU