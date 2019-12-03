В Самарской области устроят проверку автобусов после трагедии в Забайкалье

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-03T08:19:07+03:00

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В Самарской области собираются устроить комплексную проверку автобусов. Губернатор Дмитрий Азаров поручил кабмину представить предложения о проведении тщательной ревизии подвижного состава из-за трагедии в Забайкалье. Также глава региона направил соболезнования жителям Забайкальского края.

- Мы глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв этой страшной трагедии. Мы глубоко скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этом ДТП, - отметил Дмитрий Азаров в телеграмме, адресованной главе Забайкальского края Александру Осипову.

Напомним, страшная авария произошла в минувшее воскресенье, 1 декабря, на трассе «Сретенск — Чита». В тот день у автобуса в пути лопнуло колесо, после чего он упал на бок, а затем рухнул с моста в реку Куянда. В результате случившегося погибли 18 пассажиров, в том числе двое детей, и водитель. Еще 22 человека выжили чудом.

ИСТОЧНИК KP.RU