2019-12-03T08:31:35+03:00
Происшествия

Прятал в коробках и банках: в Сызрани полицейские нашли дома у мужчины более 2 кг марихуаны

Стражи порядка предполагают, что сызранец собирался торговать запрещенными веществами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сызранец может надолго загреметь в колониюСызранец может надолго загреметь в колониюФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ задержали 46-летнего местного жителя. В его доме, надворных постройках и гараже они нашли 4 пластиковых футляра, металлическую и пластиковую банки, в которых находилась марихуана общей массой 2 кг 66 г.

- Также полицейские нашли и изъяли 586 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. Сейчас проводится физико-химическое исследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении сызранца, который ранее судим не был, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Мужчина может сесть за решетку на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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