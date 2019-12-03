2019-12-03T09:14:21+03:00
Общество

В Самаре говорящая пирамида «выбила» более 250 тысяч рублей с должников за воду

Такую сумму перечислили неплательщики в компанию в ноябре этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ноябре говорящая пирамида напомнила о долгах 6 самарцам / Фото: РКС-СамараВ ноябре говорящая пирамида напомнила о долгах 6 самарцам / Фото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики продолжают «выбивать» деньги с должников за воду и канализацию с помощью своих уникальных разработок: лазера, пирамиды позора и ее усовершенствованной версии — говорящей пирамиды.

- С начала 2019 года пирамида позора напомнила о долге 117 людям, общая сумма задолженности которых составляет 3,3 млн рублей, и 8 компаниям с задолженностью в 2 млн рублей. Оплата долгов после ее применения выросла почти на 50%. Также не дает спокойно спать должникам световой проектор. Он выезжал к домам на самарских просеках 132 раза, чтобы напомнить о долгах на общую сумму 3,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Что касается говорящей пирамиды, то сейчас она является самым эффективным средством «выбивания» долгов. С ее помощью в среднем коммунальщикам удается собирать 68% начисленных сумм. Только в ноябре говорящая пирамида напомнила о долгах шести людям и вернула в компанию 257 тысяч рублей из 333 тысяч начисленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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