2019-12-03T09:40:48+03:00
Спорт

В Самаре создали команду по стритболу

Первые матчи она проведет уже сегодня, 3 декабря.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Баскетбол 3х3 - стремительно набирающий популярность вид спорта, в 2017 году включенный в программу Олимпийских игр. Фото: БК "Самара".Баскетбол 3х3 - стремительно набирающий популярность вид спорта, в 2017 году включенный в программу Олимпийских игр. Фото: БК "Самара".
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В структуре баскетбольного клуба «Самара» появилась команда по баскетболу 3х3 (стритболу). Капитаном стал Андрей Ширкин, который выступал в Суперлиге, в состав команды вошли Арсений Пушкин и Владислав Чесноков, которые играли за юношескую и молодежную команды БК «Самара», Дмитрий Приходько, много лет выступавший в различных командах Суперлиги, а также Вячеслав Долгих и Даниил Захаревич. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Баскетбол 3х3 - стремительно набирающий популярность вид спорта, в 2017 году включенный в программу Олимпийских игр. Уже в Токио в следующем году будут разыграны медали не только в «классическом» баскетболе 5х5, но и в баскетболе 3х3. В Самарской области эта разновидность баскетбола, прежде известная как «стритбол», имеет давние традиции, - рассказали в БК «Самара».

Первые матчи новая команда проведет уже сегодня, 3 декабря. Она сыграет в Воронеже в рамках первого этапа чемпионата России по баскетболу 3х3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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