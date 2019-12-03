В Самаре повысят плату за зимнюю переправу до Рождествено
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ об установлении предельных максимальных уровней тарифов на переправу пассажиров и багажа на суднах на воздушной подушке по маршруту «Самара (речной вокзал) — Рождествено».
Напомним, что в прошлую зиму стоимость проезда для взрослого составляла 70 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 35 рублей. После вступления приказа в силу, что должно произойти на следующей неделе, стоимость взрослого билета составит уже 75 рублей, а детского — 37,5 рублей. Такие тарифы будут действовать до 14 декабря 2020 года.
С 15 декабря 2020 года цены вновь вырастут. Взрослому за поездку на судне на воздушной подушке придется заплатить уже 80 рублей, а детский билет будут продавать за 40 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU