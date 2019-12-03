Возможность: жителям Самары помогут выбрать автомобиль

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-03T10:07:46+03:00

Чтобы принять участие в автотуре, необходимо записаться по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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«Комсомольская правда – Самара» предлагает горожанам, которые собираются или мечтают купить машину, отправиться в автобусный тур по автосалонам города. Он пройдет 7 декабря, участие в нем бесплатное.

За один день в приятной компании все желающие смогут познакомиться с модельным рядом автомобильных брендов, прогуляться по автосалонам, где менеджеры проведут для гостей специальную консультацию, а также расскажут о скидках и суперпредложениях.

Автотур с «КП-Самара» - это отличная возможность выбрать новый автомобиль и изучить самые привлекательные предложения, потратив минимум времени.

Чтобы принять участие в автотуре, необходимо записаться по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU