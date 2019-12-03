2019-12-03T10:17:50+03:00
Общество

В Самарской области мужчину наказали за мат и приставания в суде

Успокоить дебошира удалось только выписанным штрафом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области наказали мужчину, который не умеет правильно вести себя в суде. Житель Безенчукского района, попав в здание служителей Фемиды, обругал всех матом и настырно приставал к окружающим.

- Мужчина, находясь в холле суда, проявил неуважение к работникам учреждения и посетителям. Он нецензурно выражал свое недовольство и оскорбительно приставал к гражданам. На замечания приставов мужчина никак не реагировал, за что был привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении дебошира был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Теперь за непристойное поведение в суде ему придется заплатить штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарскую контору оштрафовали на 50 тысяч рублей за неповиновение прокуратуре
В Отрадном больница получала бюджетные деньги за вымышленную диспансеризацию пациентов
В Самаре потратят больше 6 млн рублей на корректировку проекта детского отделения психбольницы
Сэкономил и попал в рабство: вынесен приговор виновнику взрыва в многоэтажке на улице Георгия Димитрова
В Самаре ветаптеку наказали за неправильное хранение лекарств
Корреспондент «КП-Самара» выступила экспертом на федеральном канале по делу кооператива «Вкусно и сытно»
Ледяной покров полностью сковал реку возле Сызрани
В Самарскую область все еще не поступили федеральные деньги для выплат за первого ребенка
Турнир ММА GFC-21 пройдет в Самаре
В Самаре в 2020 году хотят обустроить аллею маршалов победы
Под Сызранью женщина опрокинула «десятку» в кювет и попала в больницу
Все еще темно: в Самаре вновь передвинули сроки включения освещения на Луначарского
Вышел на дорогу на «красный»: подробности ДТП со сбитым пешеходом на проспекте Кирова в Самаре
В Самаре бойцы ОМОНа проводили на пенсию четвероногого Короля Солнца
Возможность: жителям Самары помогут выбрать автомобиль
В Самаре повысят плату за зимнюю переправу до Рождествено
«Было чудесно»: всероссийский Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре