В Самарской области мужчину наказали за мат и приставания в суде

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-03T10:17:50+03:00

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В Самарской области наказали мужчину, который не умеет правильно вести себя в суде. Житель Безенчукского района, попав в здание служителей Фемиды, обругал всех матом и настырно приставал к окружающим.

- Мужчина, находясь в холле суда, проявил неуважение к работникам учреждения и посетителям. Он нецензурно выражал свое недовольство и оскорбительно приставал к гражданам. На замечания приставов мужчина никак не реагировал, за что был привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отношении дебошира был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Теперь за непристойное поведение в суде ему придется заплатить штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU