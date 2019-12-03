В Самаре бойцы ОМОНа проводили на пенсию четвероногого Короля Солнца

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-03T10:36:24+03:00

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В Самаре транспортный ОМОН «потерял» одного бойца. Подразделение покинул один из старожилов — минно-разыскной лабрадор по кличке Король Солнца. Он проработал бок о бок с силовиками семь лет. Теперь же его торжественно проводили на заслуженных отдых.

- За время службы Король проявил качества, присущие настоящему бойцу спецподразделения: целеустремленность, решительность и ответственность. Он самоотверженно работал в любых погодных условиях, выполняя все поставленные задачи на «отлично», - отметил заместитель командира ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Самарской области, подполковник полиции Александр Романюк.

Пес прошел обучение в Ростовской школе служебно-разыскного собаководства. После этого он был направлен в Самару. Здесь он занимался поиском и обнаружением взрывчатых веществ. Король Солнца трудился и в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Он очень полюбился туристам, которые приезжали в Самару на спортивный праздник.

На торжественном построении пес в последний раз прошел перед шеренгой бойцов, которые проводили его на пенсию бурными аплодисментами. Теперь Король Солнца будет жить у своего проводника.

ИСТОЧНИК KP.RU