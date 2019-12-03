Под Сызранью женщина опрокинула «десятку» в кювет и попала в больницу
В понедельник, 2 декабря, на трассе «Урал — Старая Рачейка — Трубетчино — Дружба» в Сызранском районе произошла серьезная авария. Там примерно в 18:30 женщина на ВАЗ-21102 улетела в кювет.
- За рулем отечественного автомобиля находилась 32-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны поселка Трубетчино в направлении поселка Дружба, не выбрала безопасную скорость и съехала в кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадала только автомобилистка. Ее с различными травмами госпитализировали в больницу. По данным полицейских, на момент ДТП женщина была трезва. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU