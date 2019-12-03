Под Сызранью женщина опрокинула «десятку» в кювет и попала в больницу

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-03T11:31:31+03:00

После неожиданного кульбита легковушке смяло всю крышу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобилистка превысила скорость и не справилась с управлением

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В понедельник, 2 декабря, на трассе «Урал — Старая Рачейка — Трубетчино — Дружба» в Сызранском районе произошла серьезная авария. Там примерно в 18:30 женщина на ВАЗ-21102 улетела в кювет.

- За рулем отечественного автомобиля находилась 32-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны поселка Трубетчино в направлении поселка Дружба, не выбрала безопасную скорость и съехала в кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала только автомобилистка. Ее с различными травмами госпитализировали в больницу. По данным полицейских, на момент ДТП женщина была трезва. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU