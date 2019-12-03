В Самаре в 2020 году хотят обустроить аллею маршалов победы

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-03T11:49:31+03:00

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В Самаре в следующем году может появиться аллея маршалов победы. Предложение самарских властей нашло поддержку у Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- РВИО официально поддержало нашу инициативу - создать аллею маршалов победы, в разные годы служивших в Самаре/Куйбышеве, и установить им бюсты. Рассматриваем вариант от площади Славы к храму святого Георгия. Его предложила глава города Елена Лапушкина. С губернатором Дмитрием Азаровым уже обсудили, - отметил народный избранник.

По словам депутата, аллею полководцев победы могут обустроить в Самаре к 9 мая 2020 года. Также он показал визуализацию проекта. Ее подготовил главный архитектор города.

ИСТОЧНИК KP.RU