В Самаре в 2020 году хотят обустроить аллею маршалов победы
В Самаре в следующем году может появиться аллея маршалов победы. Предложение самарских властей нашло поддержку у Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- РВИО официально поддержало нашу инициативу - создать аллею маршалов победы, в разные годы служивших в Самаре/Куйбышеве, и установить им бюсты. Рассматриваем вариант от площади Славы к храму святого Георгия. Его предложила глава города Елена Лапушкина. С губернатором Дмитрием Азаровым уже обсудили, - отметил народный избранник.
По словам депутата, аллею полководцев победы могут обустроить в Самаре к 9 мая 2020 года. Также он показал визуализацию проекта. Ее подготовил главный архитектор города.
ИСТОЧНИК KP.RU