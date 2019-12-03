Турнир ММА GFC-21 пройдет в Самаре

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-03T12:11:48+03:00

Он запланирован на 6 декабря

Изменить размер текста: A A

Промоушен ММА Gorilla Fighting Championship объявил, что 21-ый турнир пройдет в Самаре. Он запланирован на 6 декабря и состоится в «МТЛ Арене», сообщает официальный паблик GFC Вконтакте.

- 6 декабря, «МТЛ Арена» - лига GFC возвращается в Самару с главным боем вечера: защита титула чемпиона GFC в полутяжёлом весе самарца, Владимира Селиверстова против Олега Оленичева. Со-главный бой вечера - Шамиль Абасов против опытного Владимира Дайнеко, - рассказали организаторы.

Самые дешевые билеты на турнир стоят 500 рублей, самые дорогие – 10 000.

ИСТОЧНИК KP.RU