Ледяной покров полностью сковал реку возле Сызрани

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-03T12:35:14+03:00

Специалисты заявили о старте ледостава в Самарской области

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На Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в Самарской области начался процесс ледообразования. Пока ледостав наблюдается только в районе Сызрани.

- Около Сызрани — ледостав. Толщина льда там составляет 17 см, - сообщили в Приволжском УГМС.

Как отмечают в ведомстве, на остальных участках водохранилищ образование ледяного покрова еще не началось. Пока там все чисто. Температура воды в реках сейчас составляет 0,4-2,6ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU