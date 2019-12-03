2019-12-03T12:35:14+03:00
Общество

Ледяной покров полностью сковал реку возле Сызрани

Специалисты заявили о старте ледостава в Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ледостав на самарских реках стартовалЛедостав на самарских реках стартовалФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

На Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в Самарской области начался процесс ледообразования. Пока ледостав наблюдается только в районе Сызрани.

- Около Сызрани — ледостав. Толщина льда там составляет 17 см, - сообщили в Приволжском УГМС.

Как отмечают в ведомстве, на остальных участках водохранилищ образование ледяного покрова еще не началось. Пока там все чисто. Температура воды в реках сейчас составляет 0,4-2,6ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарскую контору оштрафовали на 50 тысяч рублей за неповиновение прокуратуре
В Отрадном больница получала бюджетные деньги за вымышленную диспансеризацию пациентов
В Самаре потратят больше 6 млн рублей на корректировку проекта детского отделения психбольницы
Сэкономил и попал в рабство: вынесен приговор виновнику взрыва в многоэтажке на улице Георгия Димитрова
В Самаре ветаптеку наказали за неправильное хранение лекарств
Корреспондент «КП-Самара» выступила экспертом на федеральном канале по делу кооператива «Вкусно и сытно»
В Самарскую область все еще не поступили федеральные деньги для выплат за первого ребенка
Турнир ММА GFC-21 пройдет в Самаре
В Самаре в 2020 году хотят обустроить аллею маршалов победы
Под Сызранью женщина опрокинула «десятку» в кювет и попала в больницу
Все еще темно: в Самаре вновь передвинули сроки включения освещения на Луначарского
Вышел на дорогу на «красный»: подробности ДТП со сбитым пешеходом на проспекте Кирова в Самаре
В Самаре бойцы ОМОНа проводили на пенсию четвероногого Короля Солнца
В Самарской области мужчину наказали за мат и приставания в суде
Возможность: жителям Самары помогут выбрать автомобиль
В Самаре повысят плату за зимнюю переправу до Рождествено
«Было чудесно»: всероссийский Дед Мороз прокатился на колесе обозрения в Самаре