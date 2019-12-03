Ледяной покров полностью сковал реку возле Сызрани
Специалисты заявили о старте ледостава в Самарской области
Ледостав на самарских реках стартовалФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в Самарской области начался процесс ледообразования. Пока ледостав наблюдается только в районе Сызрани.
- Около Сызрани — ледостав. Толщина льда там составляет 17 см, - сообщили в Приволжском УГМС.
Как отмечают в ведомстве, на остальных участках водохранилищ образование ледяного покрова еще не началось. Пока там все чисто. Температура воды в реках сейчас составляет 0,4-2,6ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU