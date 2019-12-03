2019-12-03T12:56:29+03:00
Общество

В Самаре ветаптеку наказали за неправильное хранение лекарств

Суд ограничился только предупреждением
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нарушения в ходе проверки нашли сотрудники РоссельхознадзораНарушения в ходе проверки нашли сотрудники РоссельхознадзораФото: pixabay.com
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В Самаре сотрудники Россельхознадзора проверили одну из ветеринарных аптек города. Как выяснилось, работала она с нарушениями. Там неправильно хранили лекарственные препараты.

- В ветаптеке не была проведена проверка на приборе учета параметров воздуха, а на оборудовании для хранения лекарств не было стеллажных карт, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В отношении владельца ветаптеки - индивидуального предпринимателя - специалисты возбудили дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией". Недавно дело рассмотрел суд. Он вынес наказание в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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