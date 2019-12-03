В Самаре ветаптеку наказали за неправильное хранение лекарств
В Самаре сотрудники Россельхознадзора проверили одну из ветеринарных аптек города. Как выяснилось, работала она с нарушениями. Там неправильно хранили лекарственные препараты.
- В ветаптеке не была проведена проверка на приборе учета параметров воздуха, а на оборудовании для хранения лекарств не было стеллажных карт, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
В отношении владельца ветаптеки - индивидуального предпринимателя - специалисты возбудили дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией". Недавно дело рассмотрел суд. Он вынес наказание в виде предупреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU