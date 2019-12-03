В Самаре потратят больше 6 млн рублей на корректировку проекта детского отделения психбольницы
В Самаре собираются скорректировать проект детского отделения № 5 психиатрической больницы на улице Воронежской. Власти региона потратят на эти работы несколько миллионов рублей.
- Был проведен электронный аукцион, на который подали две заявки: ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект», которое оценило свои услуги в 6,3 млн рублей, и ООО «Куйбышевский промстройпроект», которое предложило выполнить работы за 5,6 млн рублей. Победителем признали первую организацию, - сообщается на сайте госзакупок.
Так, подрядчику предстоит скорректировать проект в части обеспечения пожарной безопасности здания, а также учесть замечания Госжилинспекции, которые касались гидроизоляция подвала, обустройства пристенного дренажа от поверхностных вод, установку ограждения здания и устройство электрообогрева кровли. Выполнить все работы организация должна до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU