2019-12-03T13:46:51+03:00
Общество

В Самаре потратят больше 6 млн рублей на корректировку проекта детского отделения психбольницы

Деньги выделят из областного бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Власти выбирали среди двух компаний, контракт заключили с той, которая запросила больше денегВласти выбирали среди двух компаний, контракт заключили с той, которая запросила больше денегФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются скорректировать проект детского отделения № 5 психиатрической больницы на улице Воронежской. Власти региона потратят на эти работы несколько миллионов рублей.

- Был проведен электронный аукцион, на который подали две заявки: ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект», которое оценило свои услуги в 6,3 млн рублей, и ООО «Куйбышевский промстройпроект», которое предложило выполнить работы за 5,6 млн рублей. Победителем признали первую организацию, - сообщается на сайте госзакупок.

Так, подрядчику предстоит скорректировать проект в части обеспечения пожарной безопасности здания, а также учесть замечания Госжилинспекции, которые касались гидроизоляция подвала, обустройства пристенного дренажа от поверхностных вод, установку ограждения здания и устройство электрообогрева кровли. Выполнить все работы организация должна до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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