В Отрадном больница получала бюджетные деньги за вымышленную диспансеризацию пациентов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-03T14:06:39+03:00

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В Отрадном городскую больницу поймали на вымышленной диспансеризации пациентов. Медики отчитались в Фонд обязательного медицинского страхования, что обследовали 10 человек, за что необоснованно получили бюджетные деньги.

- Проверка показала, что диспансеризация 10 жителей Отрадного фактически не проводилась, при этом в карты учета диспансеризации на их имя внесены недостоверные сведения о результатах осмотров и анализов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, подобные нарушения носят системный характер. Их выявляли в 2017, 2018 и в 2019 годах. В связи с этим в адрес главного врача больницы было направлено представление. Также информация была направлена и в ТФОМС Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU