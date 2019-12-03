В Отрадном больница получала бюджетные деньги за вымышленную диспансеризацию пациентов
В Отрадном городскую больницу поймали на вымышленной диспансеризации пациентов. Медики отчитались в Фонд обязательного медицинского страхования, что обследовали 10 человек, за что необоснованно получили бюджетные деньги.
- Проверка показала, что диспансеризация 10 жителей Отрадного фактически не проводилась, при этом в карты учета диспансеризации на их имя внесены недостоверные сведения о результатах осмотров и анализов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, подобные нарушения носят системный характер. Их выявляли в 2017, 2018 и в 2019 годах. В связи с этим в адрес главного врача больницы было направлено представление. Также информация была направлена и в ТФОМС Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU