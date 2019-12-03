2019-12-03T14:29:12+03:00
Общество

Самарскую контору оштрафовали на 50 тысяч рублей за неповиновение прокуратуре

Но на этом проблемы у фирмы не закончились, теперь надзорное ведомство внимательно следит за тем, что там происходит
Александра БУДАЕВА
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Сотрудники конторы пожаловались в прокуратуру, что им не платят зарплату вовремяСотрудники конторы пожаловались в прокуратуру, что им не платят зарплату вовремяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре компанию ООО "ЭнергоСтрой" суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за игнорирование требований прокуратуры.

- В августе к нам поступила жалоба от сотрудников этой конторы о том, что им не выплачивают зарплату, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары. - Мы затребовали у фирмы необходимую документацию, прошло несколько недель, но мы так ничего и не получили.

После этого в сентябре надзорное ведомство возбудило в отношении компании дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора".

Суд признал ООО "ЭнергоСтрой" виновным и оштрафовал. Между тем, прокуратура продолжает разбираться с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам фирмы. Задолженность подтвердилась, но сумма ее пока не называется. В ближайшее время деньги заработанные деньги людям должны отдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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