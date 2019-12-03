Самарскую контору оштрафовали на 50 тысяч рублей за неповиновение прокуратуре
В Самаре компанию ООО "ЭнергоСтрой" суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за игнорирование требований прокуратуры.
- В августе к нам поступила жалоба от сотрудников этой конторы о том, что им не выплачивают зарплату, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары. - Мы затребовали у фирмы необходимую документацию, прошло несколько недель, но мы так ничего и не получили.
После этого в сентябре надзорное ведомство возбудило в отношении компании дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора".
Суд признал ООО "ЭнергоСтрой" виновным и оштрафовал. Между тем, прокуратура продолжает разбираться с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам фирмы. Задолженность подтвердилась, но сумма ее пока не называется. В ближайшее время деньги заработанные деньги людям должны отдать.
ИСТОЧНИК KP.RU