2019-12-03T14:25:20+03:00
Общество

В Самарской области на участие в акции «Благородство» подали 180 заявок

Общественный совет выбрал 25 победителей, которых наградят 9 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Церемония награждения начнется в 13:00 по адресу: улица Льва Толстого, 94. Вход свободный.Церемония награждения начнется в 13:00 по адресу: улица Льва Толстого, 94. Вход свободный.Фото: архив "КП"
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В Самаре 9 декабря наградят самых благородных людей региона. Церемония награждения лауреатов акции «Благородство-2019» пройдет в ДК железнодорожников. В этом году в оргкомитет акции поступило около 180 заявок от жителей 8 городов и 20 районов Самарской области.

- Более 20 лет Акция «Благородство» рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. За это время свою награду и признание нашли более 700 лауреатов, проживающих на территории губернии, - рассказали в Самарской областной организации Союза журналистов.

Общественный совет акции выбрал 25 заявок, которые победили в 10 номинациях: «Меценаты», «Созидатели», «Усыновление»,

«Волонтеры», «Ветераны», «Спасение», «Забота», «Память», «Творим добро вместе» и «Люди в погонах».

Церемония награждения начнется в 13:00 по адресу: улица Льва Толстого, 94. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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