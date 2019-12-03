В Самаре на перекрестке Стара-Загора — Ташкентская заработали новые светофоры
В Самаре во вторник, 3 декабря, скорректировали схему движения на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. Там включили новые светофоры.
- Сегодня на перекрестке Стара-Загора — Ташкентская был введен в эксплуатацию новый светофорный объект. Просим автомобилистов и пешеходов быть внимательнее, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.
Напомним, установка новых светофоров и знаков связана с завершением реконструкции улицы Ташкентской, которая долгое время была закрыта для движения, и окончанием комплексного ремонта улицы Стара-Загора.
ИСТОЧНИК KP.RU