2019-12-03T14:27:47+03:00
Общество

В Самаре на перекрестке Стара-Загора — Ташкентская заработали новые светофоры

Горожан просят быть внимательнее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Яна АлексееваФото: Яна АлексееваФото: Twitter.com
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В Самаре во вторник, 3 декабря, скорректировали схему движения на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. Там включили новые светофоры.

- Сегодня на перекрестке Стара-Загора — Ташкентская был введен в эксплуатацию новый светофорный объект. Просим автомобилистов и пешеходов быть внимательнее, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Напомним, установка новых светофоров и знаков связана с завершением реконструкции улицы Ташкентской, которая долгое время была закрыта для движения, и окончанием комплексного ремонта улицы Стара-Загора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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