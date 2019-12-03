2019-12-03T14:51:07+03:00
Общество

В Похвистнево в неизвестном направлении исчезло кладбище дорожных знаков

В выходные автолюбители сфотографировали 38 столбов с предупреждающими табличками на участке 400 метров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Похвистнево с аварийного участка убрали три десятка знаковВ Похвистнево с аварийного участка убрали три десятка знаков
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В Похвистнево в неизвестном направлении исчезли три десятка дорожных знаков, которые один за другим через небольшой промежуток стояли вдоль дороги на отрезке в 400 метров. Удивительное фото разлетелось в социальных сетях в эти выходные. В администрации городского округа объяснили, что этот участок дороги - аварийно-опасный, на нем постоянно случаются ДТП. И, заложив в проекте такое количество знаков, здесь просто хотели повлиять на водителей и хоть так заставить их остановиться.

Но сегодня знаки исчезли. Осталось всего лишь несколько, предупреждающих о "главной дороге" впереди и о том, что поворот запрещен.

- Сегодня ехал по этой дороге, а знаков уже нет. Наверное, повлияло на это решение то, что фотографии появились во всех федеральных СМИ и никто не захотел выглядеть посмешищем, - сообщил редактор местного издания "Похвистнево-Информ" Александр Митрофанов журналисту "КП-Самара".

Напомним, что 38 дорожных знаков установили на похвистневском мосту и на повороте с ул. Мира на кладбище.

В Похвистнево исчезли дорожные знаки, которых стояло 38 штук на 400 метрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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