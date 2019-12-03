В Похвистнево в неизвестном направлении исчезло кладбище дорожных знаков
В Похвистнево в неизвестном направлении исчезли три десятка дорожных знаков, которые один за другим через небольшой промежуток стояли вдоль дороги на отрезке в 400 метров. Удивительное фото разлетелось в социальных сетях в эти выходные. В администрации городского округа объяснили, что этот участок дороги - аварийно-опасный, на нем постоянно случаются ДТП. И, заложив в проекте такое количество знаков, здесь просто хотели повлиять на водителей и хоть так заставить их остановиться.
Но сегодня знаки исчезли. Осталось всего лишь несколько, предупреждающих о "главной дороге" впереди и о том, что поворот запрещен.
- Сегодня ехал по этой дороге, а знаков уже нет. Наверное, повлияло на это решение то, что фотографии появились во всех федеральных СМИ и никто не захотел выглядеть посмешищем, - сообщил редактор местного издания "Похвистнево-Информ" Александр Митрофанов журналисту "КП-Самара".
Напомним, что 38 дорожных знаков установили на похвистневском мосту и на повороте с ул. Мира на кладбище.
В Похвистнево исчезли дорожные знаки, которых стояло 38 штук на 400 метрах.
ИСТОЧНИК KP.RU