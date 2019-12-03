Рядом с мусорным полигоном под Самарой могут создать тепличное хозяйство

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-03T15:32:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На полигоне «Преображенка», куда поступает более 50% мусора Самары, заканчивается место. На данный момент он почти полностью заполнен, его остаточная вместимость составляет 3,5 млн тонн. В связи с этим власти региона озаботились вопросом строительства нового полигона. Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов Самарской губернской думы.

- Полигон «Преображенка» заполнен практически на 100%. Нужно уже сейчас заранее определяться с местом для нового полигона, чтобы было время его обустроить, дорогу к нему провести; чтобы мы вдруг неожиданно через 2-3 года не схватились за голову. Этот же полигон должен быть рекультивирован, - отметил председатель комитета Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов.

По словам директора ГУП Самарской области «Экология», в чьем ведомстве сейчас находится полигон, они собираются провести в первой половине 2020 года новую геосъемку «Преображенки» и приступить к проекту ее рекультивации. Он отметил, что коммунальные отходы туда можно будет свозить только до 2022 года, а потом — лишь промышленный и строительный мусор. В планах у властей в дальнейшем установить на этой территории биогазовый генератор и создать тепличное хозяйство. Кроме того, рядом с «Преображенкой» на областные и частные деньги могут построить комплекс, включающий в себя полигон, сортировочную станцию и мусороперерабатывающий завод. Осталось только подыскать место под его размещение.

ИСТОЧНИК KP.RU