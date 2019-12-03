В аэропорту Самары из-за состояния пассажира экстренно сел самолет «Бухара — Москва»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-03T15:21:39+03:00

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В понедельник, 2 декабря, в самарском аэропорту Курумоч экстренно сел самолет рейса авиакомпании Uzbekistan airways, который летел из Бухары в Москву. Причиной вынужденной посадки воздушного судна стал один из пассажиров.

- Во время полета у гражданина Узбекистана резко ухудшилось здоровье. В связи с этим было принято решение посадить самолет в аэропорту Самары, - говорится в сообщении консульско-правового департамента МИД Республики.

После того, как самолет сел в Курумоче, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Он почувствовал себя лучше и от госпитализации отказался. Дальнейший свой путь мужчина решил продолжить на наземном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU