2019-12-03T15:43:56+03:00
Общество

Программы самарского телеканала начали транслировать на Общественном телевидении России

Посмотреть передачи можно дважды в день: утром и вечером
Илона МАЙСКАЯ
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Самарские "врезки" будут транслировать на 9 кнопке первого цифрового мультиплексаСамарские "врезки" будут транслировать на 9 кнопке первого цифрового мультиплекса
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Самарский телеканал «Губерния» начал трансляцию своих программ на федеральном телеканале Общественное телевидение России (ОТР). Теперь он ежедневно вещает в первом цифровом мультиплексе с 6 до 9 и с 17 до 19 часов.

Телеканал по-прежнему можно будет смотреть во всех кабельных сетях на 21 кнопке. В формате «врезок» новости и информационно-аналитические программы «Губернии» будут транслировать на 9 кнопке первого цифрового мультиплекса.

Отметим, что крупный областной холдинг СМИ «Губерния» включает в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр. Он входит в тройку региональных каналов по узнаваемости у зрителей. С началом вещания на ОТР аудитория канала должна стать еще шире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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