Программы самарского телеканала начали транслировать на Общественном телевидении России
Самарский телеканал «Губерния» начал трансляцию своих программ на федеральном телеканале Общественное телевидение России (ОТР). Теперь он ежедневно вещает в первом цифровом мультиплексе с 6 до 9 и с 17 до 19 часов.
Телеканал по-прежнему можно будет смотреть во всех кабельных сетях на 21 кнопке. В формате «врезок» новости и информационно-аналитические программы «Губернии» будут транслировать на 9 кнопке первого цифрового мультиплекса.
Отметим, что крупный областной холдинг СМИ «Губерния» включает в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр. Он входит в тройку региональных каналов по узнаваемости у зрителей. С началом вещания на ОТР аудитория канала должна стать еще шире.
ИСТОЧНИК KP.RU