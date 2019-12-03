В Самаре мужчина вспомнил о долге по алиментам только после запрета на выезд за границу

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-03T16:19:18+03:00

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В Самаре приставы заставили местного жителя вспомнить о своем несовершеннолетнем сыне. Мужчина задолжал своему ребенку по алиментам 617 тысяч рублей.

- В отношении самарца было возбуждено исполнительное производство. В его рамках мужчине запретили выезжать за пределы РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Узнав о наложенных ограничениях, должник сразу же явился в отдел судебных приставов. Он заявил, что намерен полностью погасить долг. Правда, к этому его побудили не внезапно проснувшиеся отцовские чувства, а желание уехать за границу — запрет этому бы помешал. Мужчина выплатил долг, после чего все ограничения с него были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU