2019-12-03T16:43:11+03:00
Общество

Защитят от застройки: парку 60-летия Советской власти в Самаре присвоят статус рекреационной зоны

Сейчас депутаты гордумы рассматривают соответствующие изменения для внесения в Генплан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Территории парка могут присвоить статус зоны Р-3 или Р-4Территории парка могут присвоить статус зоны Р-3 или Р-4Фото: Соцсети
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Власти Самары намерены защитить парк 60-летия Советской власти от потенциальной застройки. Для этого в Генплан города будут внесены соответствующие изменения. В частности, предлагается сменить зонирование территории парка. Сейчас рассматриваются два варианта: зона Р-3 — зона природных ландшафтов или Р-4 — зона особо охраняемых территорий.

- Я выступаю за то, чтобы отнести территорию парка к зоне Р-4. Благодаря этому строительство станет невозможным, парк сохранится в том виде, в котором есть. При этом будет возможность его развивать: устанавливать освещение, высаживать деревья и кустарники, сооружать спортивные дорожки. Статус зоны Р-4 даст ему новую жизнь, — отметил заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов.

Депутаты намерены еще раз рассмотреть предложенные изменения на заседании думы 5 декабря. После этого горожане смогут обратиться к властям с инициативой внести правки в Правила застройки и землепользования Самары. Что касается нового Генплана города, то его должны принять летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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