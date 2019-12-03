В Самарской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку в серебристом пуховике и серых уггах
В Самарской области родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" ищут 15-летнюю Елену Полижаеву. Девушка пропала 22 ноября. Последний раз ее видели в селе Сарбай Кинель-Черкасского района.
Приметы Елены: рост 160 см, среднего телосложения, каштановые волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в серебристый пуховик, серую удлиненную кофту, черные легинсы. На голове у девушки была красно-розовая трикотажная шапка, а на ногах - серые замшевые угги.
Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Елена, телефон: +7-927-012-58-70. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут сообщить об этом по номерам 112 и 8 (800) 700-54-52.
Отметим, что Елена уже не в первый раз уходит из дома. В прошлый раз она пропала 18 мая. Правда, тогда местом исчезновения значился город Отрадный. Нашли девушку только в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU