В Самарской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку в серебристом пуховике и серых уггах

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-03T16:59:19+03:00

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В Самарской области родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" ищут 15-летнюю Елену Полижаеву. Девушка пропала 22 ноября. Последний раз ее видели в селе Сарбай Кинель-Черкасского района.

Приметы Елены: рост 160 см, среднего телосложения, каштановые волосы до плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в серебристый пуховик, серую удлиненную кофту, черные легинсы. На голове у девушки была красно-розовая трикотажная шапка, а на ногах - серые замшевые угги.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Елена, телефон: +7-927-012-58-70. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут сообщить об этом по номерам 112 и 8 (800) 700-54-52.

Отметим, что Елена уже не в первый раз уходит из дома. В прошлый раз она пропала 18 мая. Правда, тогда местом исчезновения значился город Отрадный. Нашли девушку только в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU