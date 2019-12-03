В Самаре откроют центр для волонтеров, которые будут работать на событиях международного уровня

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-03T18:35:10+03:00

В центре ждут добровольцев со всего ПФО Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В центре ждут добровольцев со всего ПФО

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В ближайшее время Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева создаст в Поволжье окружной центр мобильности волонтеров. Всего в стране таких появится 8 и лишь 3 будут функционировать на базе вузов.

Центр будет заниматься отбором добровольцев со всего Приволжского федерального округа. Они будут участвовать в образовательных стажировках и организации социально-значимых событий всероссийского и международного уровня.

Отметим, что Самарский университет поддерживает волонтерское движение с 2008 года. В 2015 году на его базе начал работу центр по подготовке волонтеров к ЧМ-2018. Он успешно отработал и весь подготовительный этап, и во время турнира.

- Новая победа в окружном конкурсе это следующий шаг развития добровольческого движения, - говорит руководитель студенческого волонтерского центра Самарского университета «Помощь» Николай Гуреев. - Мы выросли с муниципального до окружного уровня. И во многом определяющей для нас стала поддержка губернатора Самарской области, председателя наблюдательного совета Самарского университета Дмитрия Азарова.

Соглашение о создании центра подпишут, скорее всего, 4 декабря в Сочи в рамках Международного форума добровольцев. Открытие же запланировано на начало 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU