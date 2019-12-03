2019-12-03T19:01:06+03:00
Общество

Самару в ближайшие два дня накроет снегопад, власти заявляют о своей готовности к нему

Убирать снег с улиц будут автопоезда
Михаил ГОРЮНОВ
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По словам чиновников, снегоуборочная техника готова к работеПо словам чиновников, снегоуборочная техника готова к работеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в департаменте городского хозяйства и экологии обсудили подготовку к снегопаду, который накроет город в ближайшие дни. По информации Приволжского УГМС, осадки придут в областную столицу в среду 4 декабря и в четверг 5 числа. Температура воздуха днем будет доходить до минус 6-ти градусов, а ветер подует с юго-запада с порывами до 12 метров в секунду.

- Мы подготовились. По прогнозам может выпасть от 8 до 12 мм осадков. Это штатная ситуация. МП "Благоустройство" в случае необходимости готово задействовать в ближайшие сутки весь парк снегоуборочной техники, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Чиновник отметил, что убирать снег с улиц города будут в том числе и автопоезда. Если погода ухудшится раньше предполагаемого срока, их начнут готовить уже сегодня вечером - во вторник 3 декабря. В целом синоптики ожидают, что декабрь будет менее снежным, чем в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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