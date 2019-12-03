2019-12-03T20:19:26+03:00
Общество

В Тольятти неизвестный украл слепого пуделя и оставил его хозяевам страшную записку

Владельцы пса надеются, что Тима найдется живым и здоровым
Михаил ГОРЮНОВ
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Хозяева очень переживают за своего питомцаХозяева очень переживают за своего питомцаФото: соцсети
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Жительница Тольятти Алла бьет тревогу. 26 ноября со двора у дома № 34 по Революционной кто-то украл ее собаку. Слепой и старенький пудель Тима находился у магазина "1000 мелочей".

- Ребёнок отошёл в "Хлебницу", которая находится там же во дворе. Не было 2 минуты. На поводке не гуляем, по причине того, что собака слепая и не может ходить на поводке, - говорит хозяйка песика Алла.

Тиму выносили из дома и заносили обратно на руках. Никто не ждал беды. Когда ребенок вернулся из булочной, животного уже не было. Вчера же хозяева обнаружили в своем почтовом ящике страшную записку, в которой аноним заявил, что "собаку усыпили, потому что так без ошейника ее не выпускают".

От такой записки у владельцев пса не самые приятные ощущения Фото: соцсети

От такой записки у владельцев пса не самые приятные ощущенияФото: соцсети

Владельцы Тимы бьют тревогу и просят откликнуться всех, кто видел их питомца. Информацию просят сообщать по телефону - 89613891854.

ИСТОЧНИК KP.RU

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