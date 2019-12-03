В центре Самары появятся 6867 парковочных мест по цене 30 рублей в час и выше

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-03T20:40:26+03:00

Ожидается, что они будут приносить в городскую казну больше 50 миллионов рублей ежегодной

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В "Центре организации дорожного движения" утвердили перечень мест, где разместят такие платные парковки. В основном схема охватывает исторический центр города, а также некоторые улицы в Железнодорожном районе. Обозначено 6867 мест, запланированных под обустройство таких стоянок. Введение парковок направлено на снижение нагрузки на дорожную сеть и улучшение работы общественного транспорта.

- Количество парковочных мест здесь ограничено, а востребованность в них стоит остро. И если не принимать меры, город не сможет развиваться инфраструктурно, - подчеркнул в заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Утвержденный комиссией перечень впоследствии будет выставлен на концессию. Концессионера определят в результате торгов. Он должен будет оборудовать и содержать парковки, следить за их использованием, создать все необходимые электронные программы, удобные горожанам, а также колл-центр и другую инфраструктуру. Средства, которые концессионер будет отчислять в городской бюджет, определит соглашение. Все полученные от проекта деньги, в том числе и штрафы, планируют вкладывать в развитие системы городского общественного транспорта. Предполагается, что после того, как платные парковки заработают в полном объеме, городскую казну будут пополнять порядка 50 миллионов рублей ежегодно.

- Цены на парковки у нас будут одними из самых низких по сравнению, например, с Казанью и Нижним Новгородом, не говоря уже о столице. Предусмотрены специальные коэффициенты. Все будет зависеть от загруженности улично-дорожной сети, от адреса места, где разместится парковка. Где-то будет 30 рублей в час, где-то выше. Проработаем и возможность резидентных разрешений, чтобы человек, живущий в конкретном месте, мог пользоваться правом парковки на льготных условиях. Также, возможно, будут абонементы с учетом пролонгированного использования парковки в течение суток, - добавил Маркин.

Сейчас организаторы прорабатывают время работы таких парковок и их месторасположение. Прошедшее заседание комиссии - не последнее. Все вопросы будут обсуждаться по мере поступления. Ожидается, что пиком активности в процессе создания платных парковок в Самаре станет лето 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU