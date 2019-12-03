2019-12-03T20:56:36+03:00
Происшествия

В Самарской области уголовник зарезал пенсионера и поджег его тело

По факту убийства возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители задержали подозреваемогоПравоохранители задержали подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жестокое преступление совершено в селе Старый Маклауш в Клявлинском районе региона. Накануне в 12 часов дня там, во дворе дома на улице Лесной, обнаружили сгоревший труп 78-летнего пенсионера.

- Эксперты зафиксировали на теле жертвы три ножевых ранения. Убийца наносил удары в грудь, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители выяснили, что 1 декабря, примерно в 10 вечера, потерпевший выпивал спиртное с 42-летним хозяином жилплощади. Последний несколько раз судим - за кражу и избиение человека. Мужчины что-то не поделили и начался конфликт. Уголовник взялся за холодное оружие. Тело он поджег с целью сокрытия следов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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