В Самарской области уголовник зарезал пенсионера и поджег его тело
Жестокое преступление совершено в селе Старый Маклауш в Клявлинском районе региона. Накануне в 12 часов дня там, во дворе дома на улице Лесной, обнаружили сгоревший труп 78-летнего пенсионера.
- Эксперты зафиксировали на теле жертвы три ножевых ранения. Убийца наносил удары в грудь, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Правоохранители выяснили, что 1 декабря, примерно в 10 вечера, потерпевший выпивал спиртное с 42-летним хозяином жилплощади. Последний несколько раз судим - за кражу и избиение человека. Мужчины что-то не поделили и начался конфликт. Уголовник взялся за холодное оружие. Тело он поджег с целью сокрытия следов.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU