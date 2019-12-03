В Самаре неизвестный в маске прямо в вагоне трамвая набросился на кондуктора и пытался отобрать у нее сумку

3 Дек. 21:16 2019-12-03T21:16:53+03:00

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Правоохранители Самары разбираются с нападением на кондуктора. 56-летняя Ольга А., работающая на трамвайном маршруте № 3, едва не стала жертвой грабителя вечером 1 декабря.

- Примерно в 20-30 в вагоне трамвая, стоявшего на остановке на улице Чапаева, неизвестный в медицинской маске пытался отобрать у нее рабочую сумку, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Женщина смогла отбиться, а преступник убежал. Его пытались найти даже с помощью кинологов, но пока этого сделать не получилось. Зато на экспертизу изъяты перчатки злодея и та самая маска.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Расследование сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU