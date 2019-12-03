Дмитрий Азаров обсудил с Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Самарской области

3 Дек. 22:19 2019-12-03T22:19:52+03:00

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Губернатор Самарской области в рамках рабочей командировки в Москве встретился с председателем Совета Федераций Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Речь шла о социально-экономическом развитии области и о том, как губернии помогает постановление Совета Федераций, принятое по итогам дней региона в верхней палате Парламента. Оно уже дало свои плюсы, в частности в том, что удалось добиться поддержки масштабных инфраструктурных объектов и инициатив в области жилищного строительства, культурной сфер, промышленности и АПК. Особенно внимание на встрече уделили нацпроектам. А Дмитрий Азаров рассказал об открытии нового здания Шестого кассационного суда в Самаре. За его размещение у себя сражалось несколько крупных субъектов РФ, но благодаря активности губернатор решение приняли в пользу Самарской области.

- Валентина Ивановна внимательно следила за тем, как мы справимся с поставленной задачей. У федеральных органов власти были опасения, что та работа, которую мы начали в феврале, не будет завершена до конца года. Наши коллеги из судебной системы, из Совета Федерации, из Правительства РФ отметили, что со всеми взятыми обязательствами регион справился и выполнил все работы на высоком уровне, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Создание столь крупного ведомства в регионе повысит престиж юриспруденции, поможет создать новые высококвалифицированные рабочие места.

- Размещение этого межрегионального суда дает дополнительные плюсы региону. Вы своевременно подняли этот вопрос на федеральном уровне и получили поддержку. Много было претендентов, и вы в этой конкурентной борьбе выиграли своей настойчивостью, а главное – аргументированностью и готовностью региона создать условия для работы, - отметила Валентина Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU