2019-12-04T08:17:41+03:00
Спорт

Прервали серию поражений: хоккеисты "Лады" на выезде обыграли "Хумо"

Тольяттинцы забросили в ворота противника четыре шайбы, пропустив две
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Тольяттинская хоккейная "Лада" прервала двухматчевую серию поражений. Во вторник, 3 декабря, команда сыграла в Ташкенте против местного "Хумо" и обыграла его со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт на 3 минуте. Отличился игрок "Лады" Андрей Белозеров. В середине периода вторую шайбу в ворота "Хумо" забросил Вячеслав Андрющенко, а за пару секунд до сирены на перерыв третье очко тольяттинцам принес Юрий Назаров. Во втором периоде счет на табло не изменился, а вот в третьем хозяева ледовой площадки все-таки распечатали ворота "Лады". На 58 минуте "Хумо" сократил отставание до одного очка, но буквально через пару минут тольяттинцы вновь забили гол. Автором его стал Артурс Озолиньш. В итоге - победа "Лады".

Как сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба, следующий матч команда проведет в понедельник, 9 декабря. Она встретится на своей площадке с "Молотом-Прикамье".

ИСТОЧНИК KP.RU

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