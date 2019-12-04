Под Тольятти самосвал раскидал по трассе 5 вазовских легковушек: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-04T08:42:43+03:00

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В Самарской области полицейские разбираются в деталях массового ДТП, которое произошло во вторник, 3 декабря, на трассе "Тольятти - Ягодное". Там примерно в 17:00 столкнулись шесть автомобилей: самосвал SHACMAN, ВАЗ-21099, "Лада Гранта", "Лада Веста", "Лада Приора" и еще одна "Лада Веста". По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель большегруза.

- За рулем самосвала находился 40-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны села Ягодное в направлении Тольятти, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди ВАЗ-21099 под управлением 35-летнего водителя и столкнулся с ним. После этого легковушка врезалась в остановившуюся для поворота налево "Гранту", за рулем которой находился 59-летний мужчина. Затем ВАЗ съехал в кювет, а самосвал развернуло на проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Мария Вовк / ТОЛЬЯТТИФото: vk.com

По данным полицейских, в дальнейшем грузовик столкнулся со встречной "Вестой" под управлением 39-летнего мужчины. От удара легковушку развернуло на проезжей части, и она по касательной задела "Приору", которая ехала по встречной полосе. После этого "Приора" съехала в левый кювет. Что касается грузовика, то он, протаранив "Весту", столкнулся с еще одной "Вестой", за рулем которой находился 29-летний мужчина.

В результате случившегося пострадали два человека: водители обеих "Вест". Медики назначили им амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU